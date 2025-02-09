Інтерфакс-Україна
Події
20:34 09.02.2025

Зеленський: Потрібно, щоб Євросоюз приєднався до санкцій проти тіньового флоту РФ

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Зеленський: Потрібно, щоб Євросоюз приєднався до санкцій проти тіньового флоту РФ

Президент України Володимир Зеленський закликав країни Європейського Союзу приєднатися до санкцій проти тіньового флоту РФ.

"Ми в Україні нещодавно розширили санкційний тиск, щоб не тільки танкери з Росії були під санкціями, не тільки фірми, на які вони зареєстровані, але й щоб капітани цих суден, люди, які працюють на війну, теж відчули цей тиск. Це треба підтримувати на загальноєвропейському рівні – треба, щоб Європейський Союз приєднався до цих санкцій у сфері енергетики", - сказав він у вечірньому відеозверненні в неділю.

Президент закликав разом тиснути й на намагання Росії використовувати свої танкери, свій флот проти України та всієї Європи.

Він подякував також Євросоюзу за підтримку регіону та спільної безпеки.

Як повідомлялося, 5 лютого Зеленський схвалив рішення Ради безпеки та оборони України від 5 лютого щодо 57-ми капітанів тіньового флоту РФ та 55-ти викрадачів української культурної спадщини у Криму і 3-х музеїв, зареєстрованих окупантами на тимчасово окупованих територіях України.

 

Теги: #флот #санкції #євросоюз

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