Від неспівпадіння позицій США та України з мирної угоди виграє тільки Путін, переконаний Зеленський

Україна не може бути в протистоянні зі Сполученими Штатами Америки, це буде вигідно насамперед РФ, заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливість пропозиції президентом США Дональдом Трампом неприйнятної для України угоди.

"Ми не можемо бути в протистоянні зі Сполученими Штатами Америки. Це невигідно нам як країні, яка у війні, і це невигідно президенту Трампу, який є президентом сильної Америки. І йому невигідна перемога Путіна. Якщо буде протистояння, не дай Боже, позиції України і Америки, я не хочу навіть про це думати, то від цього виграє тільки Путін", - сказав Зеленський в інтерв'ю для британського мовника ITV News.

За його словами, перемога Володимира Путіна була б програшем усього західного світу - і Європи, і Америки, бо той "ніколи не зупиниться".

"Його цікавлять наші території? Ні. Руйнація повністю нас (його цікавить – ІФ-У). Для чого людині, у якої найбільша територія в світі, більша, ніж будь-яка країна в світі, у нього найбільша територія. Якщо взяти надра, вона найбагатша. Тобто він йде не просто за цим, він просто хоче нас вбити. І саме тому його треба зупинити. Це говорить про те, чому він піде далі - на Литву, Латвію, Естонію, Польщу. Він піде далі. Навіть Угорщина, яка іноді про щось говорить, яка балансує між Україною і Росією офіційно, вони не знають до кінця, куди піде далі Путін. Він піде далі", - сказав голова Української держави.

Тому, за його словами, звичайне припинення вогню без надання Україні гарантій безпеки – "це буде програш для всіх".

"І тут не про моє протистояння або когось, це ж український народ… Ми всі в Україні, українці, знаємо: за всі ці століття Росія завжди окуповувала нас або хотіла, знищувала нашу ідентичність. Вони повернулись саме для цього і повернулись з цією метою. І тому ми на всі пропозиції дивимося через цю призму… І коли хтось, неважливо хто, з якого континенту, каже: ось у нас є план, ми дивимося на нього, може, це найкращий план, може, він найкращий для будь-якого континенту, але ми на будь-який план дивимося, чи він співпадає з можливістю вижити нам або ні", - сказав Зеленський.