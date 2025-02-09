Військовослужбовця з Львівщини знайшли на околиці Житомира з тяжкою травмою голови

Поліцейські встановлюють обставини травмування жителя Львівської області, якого виявили водії на проїжджій частині на околиці міста Житомира 7 лютого близько 18:00.

Як повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції в Житомирській області, лікарі доставили травмованого до реанімаційного відділення лікарні, де у нього були діагностовані тяжкі травми голови.

"Обставин травмування чоловік медикам не пояснив, однак під час першочергового спілкування з поліцейськими заперечив причетність до цього сторонніх осіб, що зафіксовано на боді-камери патрульних", - йдеться в повідомленні.

Потерпілий перебуває у лікарні, медики оцінюють його стан як стабільний.

"Під час першочергових слідчих дій було встановлено, що потерпілий – 27-річний житель Львівщини, солдат однієї з військових частин. Зі слів колег, чоловік зник під час переміщення особового складу з частини, де він того дня отримав обмундирування, до тренінгового центру. Чоловік знаходився у кузові автомобіля, а під часу руху авто вистрибнув з нього. Під час втечі, ймовірно, й отримав зазначені ушкодження", - повідомили у поліції.

Слідчі Житомирського районного управління поліції встановлюють усі обставини події та механізм отримання тілесних ушкоджень у межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.