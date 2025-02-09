Інтерфакс-Україна
Події
10:43 09.02.2025

41 людина загинула в аварії автобуса на півдні Мексики – ЗМІ

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Автобус, у якому перебувало 48 пасажирів, зіткнувся з вантажівкою у штаті Табаско (Мексика), після автотрощі виникла пожежа, 41 людина загинула, повідомляє CNN.

"Автобус, який перевозив 48 осіб, зіткнувся з вантажівкою, в результаті чого загинули 38 пасажирів і двоє водіїв… водій вантажівки також загинув", - йдеться у повідомленні.

На знімках Reuters видно, що автобус повністю згорів після того, як його охопило полум'я після зіткнення, залишилися тільки залишки металевої рами.

"Наразі підтверджено знахідку лише 18 черепів, але набагато більше зникло", - повідомили на умовах анонімності джерела в службі безпеки штату.

В заяві уряду штату Табаско йдеться про те, що пошукові та відновлювальні роботи тривають.

Теги: #мексика #дтп #автобус

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