Війська РФ за добу втратили 1 460 осіб та 31 од. бронетехніки

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони за добу ліквідували 1460 окупантів, 11 танків, 20 бронемашини, 24 артсистеми, 83 БПЛА, а також 128 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.25 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 849 320 (+1 460) осіб, танків ‒ 9 992 (+11) од, бойових броньованих машин ‒ 20 797 (+20) од, артилерійських систем – 22 844 (+24) од, РСЗВ – 1 273 (+0) од, засоби ППО ‒ 1 056 (+0) од, літаків – 370 (+1) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 486 (+83), крилаті ракети ‒ 3 054 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни – 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 36 529 (+127) од, спеціальна техніка ‒ 3 739 (+1)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.