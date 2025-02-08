РФ збільшує свою армію ще на понад 100 тисяч солдатів - Зеленський

Фото: https://www.president.gov.ua/

РФ, згідно зі доповідями розвідок, розвиває свою військове виробництво, а також збільшує армію ще на понад 100 тисяч солдатів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вони зараз збільшують свою армію ще на понад 100 тисяч солдатів. Усі партнери повинні про це знати й повинні це бачити. Відповідну інформацію ми готові передавати, і по лінії розвідок уже відбувається відповідна комунікація", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні в суботу.

За словам президента, росіяни також створюють нові дивізії і очевидно, що їхня співпраця з Північною Кореєю буде й надалі розширюватись.

"На жаль, сучасні технології – технології війни Москва розповсюджує ще в той регіон, зокрема дронові технології. І це означає просту річ: Путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти нас, проти України", - зазначив Зеленський.

Він також наголосив на необхідності спільних інструментів протидії РФ. "Потрібне чітке розуміння: тут, у Європі, кожній країні доведеться зміцнювати оборону, і мета у 5% ВВП на оборону не зникне з порядку денного", - пояснив він.