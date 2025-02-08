У контрактах для 18-24 річних включені безкоштовні кредити на житло - Зеленський

Фото: сайт Президента України

У контрактах для 18-24 річних призовників, які невдовзі планується запустити, є можливість безкоштовної освіти та безкоштовного кредиту на житло, пояснив президент України Володимир Зеленський.

"Я думаю, деталі скоро будуть оприлюднені, прямо з дня на день. І окрім цього є можливість безкоштовної освіти і безкоштовного кредиту для домівки.... І я знаю, що опрацьований цей контракт на рік, і він буде запропонований", - сказав Зеленський у інтерв'ю для Reuters.

За словами президента, контракти для 18-24 річних напрацьовувалися Міністерством оборони разом з досвідченими бригадами.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський анонсував, що невдовзі уряд запустить контракти на набір 18-24-річних людей до Збройних сил України.

"Наступного тижня уряд має намір запустити вигідні контракти на набір, щоб залучити молодих людей віком 18-24 років - до призовного віку - до Збройних сил, щоб допомогти усунути нестачу робочої сили", - сказав він в інтерв'ю агентству Reuters.