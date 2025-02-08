Жінка випала з вікна багатоповерхівки в Чорноморську Одеської області

Поліція встановлює обставини падіння з висотного будинку і загибелі жінки в Чорноморську (Одеська область).

Трагічна подія сталася 8 лютого близько 8-ї години на одній з вулиць міста Чорноморська, повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Попередньо поліцейські встановили, що 50-річна місцева жителька випала з вікна сходового майданчика на дев’ятому поверсі багатоповерхового житлового будинку. Від отриманих травм жінка загинула.

Поліція встановлює всі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.