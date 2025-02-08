Міноборони про збій "Резерв+": авторизація тимчасово недоступна через високе навантаження на BankID

Фото: Міноборони України

Причиною збоїв в роботі додатку "Резерв+" в суботу, 8 лютого, стало високе навантаження на BankID, повідомляє Міністерство оборони України.

"Авторизація в Резерв+ через BankID може бути тимчасово недоступна. Якщо ви авторизовані, збережіть військовий документ на смартфон у pdf-форматі. Якщо маєте електронне направлення на ВЛК, зробіть скріншот. Якщо подали запит на відстрочку або направлення на ВЛК, будь ласка, зачекайте", - вказується у повідомленні у Facebook.

В міністерстві також підкреслили, що люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, а також студенти, аспіранти, докторанти можуть більше не подавати запит на продовження відстрочки в "Резерв+", документ у застосунку оновиться автоматично.

Як повідомлялося, у додатку "Резерв+" з ночі 8 лютого фіксується масштабний збій. Користувачі повідомляють про тривале завантаження додатку, після якого з'являється повідомлення про помилку, а також про відсутність з’єднання.