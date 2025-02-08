Інтерфакс-Україна
Події
13:40 08.02.2025

Міноборони про збій "Резерв+": авторизація тимчасово недоступна через високе навантаження на BankID

1 хв читати
Міноборони про збій "Резерв+": авторизація тимчасово недоступна через високе навантаження на BankID
Фото: Міноборони України

Причиною збоїв в роботі додатку "Резерв+" в суботу, 8 лютого, стало високе навантаження на BankID, повідомляє Міністерство оборони України.

"Авторизація в Резерв+ через BankID може бути тимчасово недоступна. Якщо ви авторизовані, збережіть військовий документ на смартфон у pdf-форматі. Якщо маєте електронне направлення на ВЛК, зробіть скріншот. Якщо подали запит на відстрочку або направлення на ВЛК, будь ласка, зачекайте", - вказується у повідомленні у Facebook.

В міністерстві також підкреслили, що люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, а також студенти, аспіранти, докторанти можуть більше не подавати запит на продовження відстрочки в "Резерв+", документ у застосунку оновиться автоматично.

Як повідомлялося, у додатку "Резерв+" з ночі 8 лютого фіксується масштабний збій. Користувачі повідомляють про тривале завантаження додатку, після якого з'являється повідомлення про помилку, а також про відсутність з’єднання.

Теги: #міноборони #резерв_плюс #збій

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:59 15.05.2025
Від України на перемовини в Туреччину прибули представники МЗС, Міноборони і військових розвідок – Зеленський

Від України на перемовини в Туреччину прибули представники МЗС, Міноборони і військових розвідок – Зеленський

16:44 13.05.2025
Міноборони та ЗСУ автоматизували процес обліку та зберігання відібраного біологічного матеріалу військовослужбовців

Міноборони та ЗСУ автоматизували процес обліку та зберігання відібраного біологічного матеріалу військовослужбовців

14:03 13.05.2025
Іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу у ЗСУ, можуть отримати статус УБД

Іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу у ЗСУ, можуть отримати статус УБД

18:24 09.05.2025
В Міноборони України пройшла зустріч з делегацією

В Міноборони України пройшла зустріч з делегацією

17:20 09.05.2025
Кабмін виділив Міноборони 10 млн грн на ремонт військової автотехніки, закупівлю оргтехніки та меблів

Кабмін виділив Міноборони 10 млн грн на ремонт військової автотехніки, закупівлю оргтехніки та меблів

18:24 07.05.2025
Електронне направлення на ВЛК можна буде згенерувати без підпису керівника ТЦК – рішення уряду

Електронне направлення на ВЛК можна буде згенерувати без підпису керівника ТЦК – рішення уряду

13:52 07.05.2025
Павлоградський хімзавод, який поставляв у військо неякісні міни, отримав держзамовлення на 60 млрд грн – нардеп Сюмар

Павлоградський хімзавод, який поставляв у військо неякісні міни, отримав держзамовлення на 60 млрд грн – нардеп Сюмар

12:56 06.05.2025
Американська компанія Tetra Tech допоможе у підготовці українських фахівців з розмінування

Американська компанія Tetra Tech допоможе у підготовці українських фахівців з розмінування

16:30 05.05.2025
До використання у ЗСУ допустили наземний роботизований комплекс "Віслюк" українського виробництва

До використання у ЗСУ допустили наземний роботизований комплекс "Віслюк" українського виробництва

10:49 05.05.2025
ГАР Міноборони закликає до негайного кризового управління, аудиту й аналізу можливостей заводу, що постачав неякісні боєприпаси ЗСУ

ГАР Міноборони закликає до негайного кризового управління, аудиту й аналізу можливостей заводу, що постачав неякісні боєприпаси ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Умєров після переговорів у Стамбулі: зустріч Зеленського і Путіна обговорювалася

Лідери коаліції охочих провели телефонну розмову з Трампом - прессекретар Зеленського

Умєров після переговорів у Стамбулі: піднімалися питання обмінів полоненими та припинення вогню

Говорили про обмін "1000 на 1000" - Умєров після переговорів у Стамбулі

Президентський літак повернувся зі Стамбулу до Тирани – авіаресурси

ОСТАННЄ

Умєров після переговорів у Стамбулі: зустріч Зеленського і Путіна обговорювалася

Лідери коаліції охочих провели телефонну розмову з Трампом - прессекретар Зеленського

Готується виїзд однієї з делегацій у Стамбулі

Умєров після переговорів у Стамбулі: піднімалися питання обмінів полоненими та припинення вогню

Говорили про обмін "1000 на 1000" - Умєров після переговорів у Стамбулі

Президентський літак повернувся зі Стамбулу до Тирани – авіаресурси

Зекономлені на реалізації магістрального водогону 2 млрд грн можуть бути спрямовані на інші інфраструктурні проєкти – Кулеба

Ремонтна бригада "ДТЕК" знову потрапила під обстріл у Донецькій області

За день до фіналу "Євробачення-2025" букмекери пророкують Україні 13-те місце

Україна і Марокко мають намір підписати угоду про міжнародні автомобільні перевезення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА