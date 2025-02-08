Інтерфакс-Україна
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12:06 08.02.2025

Мінспорту визначило найкращі заклади фізкультури і спорту в Україні за підсумками 2024 року

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Мінспорту визначило найкращі заклади фізкультури і спорту в Україні за підсумками 2024 року

Міністерство молоді та спорту опублікувало рейтинг найкращих закладів фізичної культури і спорту в Україні за підсумками 2024 року.

"Оцінювання здійснювалося на основі результатів участі спортсменів у офіційних міжнародних та всеукраїнських спортивних змаганнях у 2024 році. Заклади визначалися серед різних категорій за рівнем підготовки та досягнень їхніх вихованців", - йдеться у повідомлені міністерства.

Зокрема, найкращими спеціалізованими дитячо-юнацькими спортивними школами олімпійського резерву визначені: Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву-2 (Кіровоградська ОДА), ДЮСШ Дерюгіних (Київська міська рада) і ДЮСШ з академічного веслування "Буревісник" (Київська міська рада профспілок)

Найкращі дитячо-юнацькі спортивні школи: Броварська ДЮСШ з ушу та єдиноборств (Броварська міська рада, Київська область), Комплексна ДЮСШ №14 Деснянського району (КМДА) і ДЮСШ "Аквалідер" (КМДА).

Найкращі школи вищої спортивної майстерності: Школа вищої спортивної майстерності міста Києва, Київська міська ШВСМ і Дніпропетровська обласна ШВСМ.

Найкращі заклади спеціалізованої освіти спортивного профілю серед фахових коледжів: Львівський фаховий коледж спорту (Львівська облрада), Олімпійський фаховий коледж ім. Івана Піддубного (НУФВСУ) і Харківський фаховий коледж спортивного профілю (Харківська облрада)

Найкращі заклади спеціалізованої освіти спортивного профілю серед спортивних ліцеїв: Київський обласний ліцей фізичної культури і спорту (Київська облрада), Київський спортивний ліцей і Івано-Франківський спортивний ліцей (Івано-Франківська облрада).

Теги: #мінспорту

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