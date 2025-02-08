У додатку "Резерв+" відбувся масштабний збій

Фото: Міноборони України

Користувачі по всій Україні повідомляють про збій у роботі в додатку "Резерв+", який почався в ніч на суботу, 8 лютого.

Зокрема, користувачі повідомляють в соцмережах про тривале завантаження додатку, після якого з'являється повідомлення про помилку, а також про відсутність з’єднання.

Станом на ранок 8 лютого офіційних коментарів з приводу збою Міністерство оборони України не надавало.

Напередодні, у п'ятницю, 7 лютого, Міноборони повідомило про запуск функції автоматичного продовження відстрочок онлайн. Згідно з новим функціоналом, люди з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду, а також студенти, аспіранти і докторанти можуть просто оновити військовий документ у "Резерв+", і якщо є підстави, відстрочка буде продовжена автоматично.

Крім того, 7 лютого закінчився термін відстрочки у більшості українців, тож у всіх, хто має на неї право, виникла потреба продовження відстрочки на чергові три місяці, які діє воєнний стан. Після оновлення додатку поле, де було вказано термін дійсності відстрочки, зникло.