Інтерфакс-Україна
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08:25 08.02.2025

Глава Пентагону Хегсет анонсував свою участь у засіданнях групи "Рамштайн" та міністрів оборони НАТО на наступному тижні в Брюсселі

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Глава Пентагону Хегсет анонсував свою участь у засіданнях групи "Рамштайн" та міністрів оборони НАТО на наступному тижні в Брюсселі

Міністр оборони США Піт Хегсет візьме участь у засіданнях Координаційної групи з питань оборони України та міністрів оборони країн-членів НАТО, яке відбудеться відповідно 12 та 13 лютого у Брюсселі, повідомляє пресслужба Пентагону.

"Держсекретар Хегсет поїде до Брюсселя, Бельгія, для участі у зустрічі міністрів оборони НАТО та зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG)", - сказано в пресрелізі.

Як відомо, засідання Контактної групи відбудеться 12 лютого за ініціативи Великої Британії напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО, яке заплановане на 13 лютого.

У пресрелізі також зазначається, що на своїй першій зустрічі міністрів НАТО "він спілкуватиметься з членами Альянсу та партнерами, щоб обговорити необхідність збільшення витрат Альянсу на оборону, посилення європейського лідерства та розширення потужностей оборонної промисловості по обидва боки Атлантики". "На засіданні Координаційної групи, першому під головуванням Сполученого Королівства, секретар повторить зобов’язання президента Трампа щодо якнайшвидшого дипломатичного припинення війни в Україні. Він також підкреслить необхідність посилення європейського лідерства в безпековій допомозі Україні", - окреслюється позиція США.

Пентагон також анонсував, що це буде тижнева поїздка – до візиту в Брюссель Хегсет відправиться 10 лютого у Німеччину, а після Бельгії поїде до Польщі.

Напередодні візитів Хегсет у п’ятницю, 7 лютого, виступив перед військовослужбовцями та цивільними Міністерства оборони в Пентагоні із своїми пріоритетами. "Ми їдемо до Європи наступного тижня на міністерство НАТО, щоб поговорити з нашими друзями, які були і залишатимуться нашими союзниками", - сказав Хегсет.

Глава Пентагону наголосив, що під час його лідерства "ви побачите таке визначення пріоритетів, яке, як ми віримо, розширить можливості, підбадьорить, стимулюватиме більший розподіл тягаря між союзниками, яких ми любимо, яких ми підтримуємо, які також повинні бути готові активізуватися". "Президент Трамп очолював це в НАТО у своїй першій адміністрації. Ми збираємося зробити це знову", - додав він.

Хегсет також вважає, що "частина пріоритетів полягає в розширенні можливостей наших союзників і партнерів". "Безсумнівно, ми повинні очолити світ. І президент Трамп чітко це сказав. Америка передусім означає, що ми дбаємо про Америку в першу чергу. Але частина "Америки передусім" полягає в тому, щоб надати союзникам і партнерам змогу стати примножувачами бойових дій, щоб додати до наших можливостей. Я маю на увазі, що це іноземні військові продажі, це навчання, це оборонні партнерства. Але це також нагадує певним країнам і певним регіонам світу, що Америка не може бути гарантом всього назавжди у світі, де ми повинні в певні моменти віддати перевагу переходу до більших загроз", - зазначив глава Пентагону своє бачення.

У своїй промові він тільки один раз зазначив Україну, коли говорив про "відновлення стримування" (deterrence and defence – стримування та оборона - основні принципи колективного захисту НАТО). "На жаль, протягом останніх кількох років ми бачили події, які відбулися, які створили сприйняття - реальність чи сприйняття - але я б стверджував, що більше сприйняття американської слабкості, незалежно від того, що сталося в Афганістані, за що ми будемо нести відповідальність, за те, що сталося 7 жовтня, за війну, яка розв’язалася в Україні", - пояснив Хегсет свою думку.

Теги: #рамштайн #сша

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