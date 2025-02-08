Інтерфакс-Україна
Події
08:01 08.02.2025

У Чорному морі один ворожий носій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

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У Чорному морі один ворожий носій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Один ворожий корабель-ракетоносій загальним залпом до 4 ракет “Калібр” зафіксований в акваторії Чорного моря станом на 6:00 суботи, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

Так, станом на 06:00 суботи в Чорному морі знаходиться 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, а в Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.

Традиційно в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – 1 судно, з них 0 продовжило рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря – 1 судно, яке рухалось з протоки Босфор", - сказано в повідомленні.

 

Теги: #кораблі_рф #чорне_море

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