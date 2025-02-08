Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області - ОВА

Російські війська за добу здійснили 342 обстріли по 12 населених пунктах Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 342 удари по 12 населених пунктах Запорізької області", - написав він в телеграмі.

Федоров зазначив, що ворог здійснив 4 авіаційні удари по Гуляйполю, а 180 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове, П'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Лугівське, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

Також 6 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Новодарівку, Новоандріївку та Білогір'я, а 152 артудари завдано по території Лобкового, П'ятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.

Крім того, надійшло 16 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали.