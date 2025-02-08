Інтерфакс-Україна
Події
07:35 08.02.2025

В Сумах ліквідували пожежу житлового будинку, що виникла через удар ворожого БПЛА

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В Сумах ліквідували пожежу житлового будинку, що виникла через удар ворожого БПЛА

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу житлового будинку в Сумах, що виникла внаслідок влучання ворожого беспілотника, повідомляє ДСНС.

"У Сумах ліквідували пожежу в житловому будинку, що виникла через ворожий удар. Інформація про постраждалих не надходила", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в ніч на 8 лютого Росія знову атакувала м. Суми. В результаті влучання безпілотника, значних руйнувань зазнав приватний житловий будинок. Також відбувалось горіння на великій площі.

Співробітники ДСНС локалізували пожежу, частково провели розбір завалів та ліквідували всі приховані осередки горіння.

 

Теги: #обстріли #пожежа #суми

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