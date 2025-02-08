Чотирьом неповнолітнім повідомили про підозру за побиття чоловіка в Києві

Чотирьом підліткам, що вчинили напад на чоловіка в Оболонському районі Києва, повідомили про підозру у хуліганстві, а одному з них – у крадіжці, повідомила пресслужба Київської прокуратури.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури міста Києва чотирьом неповнолітнім повідомлено про підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб, із застосуванням ланцюга (ч. 4 ст. 296 КК України). Одному з підлітків, який на відео хизується відібраним телефоном постраждалого, також повідомлено про підозру у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України)", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, відео нападу групи підлітків на 19-річного чоловіка опублікували у соцмережах 6 лютого ввечері. В прокуратурі встановили, що хлопець в січні познайомився з дівчиною в мережі Інтернет та згодом вони кілька разів зустрічалися.

"На останній зустрічі неподалік метро "Мінська" дівчина на кілька хвилин залишила хлопця самого. В цей час на нього без попередження накинулась група підлітків у балаклавах – знайомі дівчини. Напад на хлопця вони планували завчасно, наразі пояснюючи свої дії тим, що хлопець залицявся до дівчини до якої прийшов на побачення", - розповіли в прокуратурі.

Також встановлено, що знімала на відео хуліганські дії підлітків подруга дівчини. "З нею, а також з дівчиною, яка запросила потерпілого на побачення спілкуються правоохоронці. Правова оцінка діям дівчат, а також ще двох підлітків, які зафіксовані на відео, буде надана найближчим часом", - сказано в повідомленні.

В прокуратурі зазначається, всім учасникам подій 14-15 років. Вони навчаються у 8, 9 та 10 класах у різних столичних школах.

"За вчинення хуліганства передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років, за грабіж санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування проводиться ювенальними слідчими Оболонського УП ГУНП у м. Києві", - підкреслили в пресслужбі.