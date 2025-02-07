Глава МЗС Чехії на зустрічі з Келлоггом: Україна має бути достатньо озброєна для ведення переговорів з РФ

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у межах візиту до Вашингтона зустрівся зі спецпредставником Дональда Трампа з питань України та Росії Кітом Келлогом.

"Україна має бути достатньо озброєна, щоб вести переговори з сильної позиції. Очевидно, що Чехія зацікавлена в тому, щоб Росія більше ніколи не наважилася напасти на свого сусіда", – написав він в Х.

За словами Ліпавського, Келлог поцікавився поглядом Чехії на російську агресію.

Як повідомлялось, Келлоґґ заявив, що візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, де буде говорити про припинення російсько-української війни.

Також очікується, що Келлог відвідає Україну в лютому.