Інтерфакс-Україна
Події
23:52 07.02.2025

Глава МЗС Чехії на зустрічі з Келлоггом: Україна має бути достатньо озброєна для ведення переговорів з РФ

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Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у межах візиту до Вашингтона зустрівся зі спецпредставником Дональда Трампа з питань України та Росії Кітом Келлогом.

"Україна має бути достатньо озброєна, щоб вести переговори з сильної позиції. Очевидно, що Чехія зацікавлена в тому, щоб Росія більше ніколи не наважилася напасти на свого сусіда", – написав він в Х.

За словами Ліпавського, Келлог поцікавився поглядом Чехії на російську агресію.

Як повідомлялось, Келлоґґ заявив, що візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, де буде говорити про припинення російсько-української війни.

Також очікується, що Келлог відвідає Україну в лютому. 

Теги: #келлогг #зустріч #ліпавський

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