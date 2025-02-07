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Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості збільшення виробництва дронів та запевнив, що держава Українська держава не жалітиме на це ресурсів.

"Дрони – технологічна основа сучасної війни. Українці мають бути в цій сфері лідером. І так багато в чому вже є. Сьогодні була зустріч із командирами підрозділів безпілотних систем. Вони із найкращих, і досвід усіх наших найкращих буде масштабуватися. Це люди, які пишуть нову доктрину технологічного захисту для України", - сказав президент у вечірньому зверненні у п'ятницю.

За словами президента, який також повідомив про проведену Ставку верховного головнокомандувача, "рішення ухвалені, дрони виробляємо й постачаємо, і значення дронів має стати таким, щоб усе більше й більше унеможливлювати російські штурми".

"Українська держава не жалітиме ресурси на це, бо це збереження життів наших людей", - наголосив президент.

За підсумками Ставки президент зазначив "що військові та Міністерство оборони збільшують кількість не тільки підписаних контрактів на постачання зброї, але й тих, що реалізовуються. За словами президента, "сьогодні були доповіді щодо конкретних видів озброєнь і техніки, і багато – нашого внутрішнього виробництва".