Стефанчук зустрівся у Києві з головою Військового комітету НАТО Драгоне

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук обговорив питання оборонної співпраці з головою Військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне, який перебуває з візитом у Києві.

"Радий вітати у Києві Голову Військового комітету НАТО адмірала Джузеппе Каво Драгоне. Обговорили питання оборонної співпраці. Почув запевнення, що Альянс й надалі підтримуватиме Україну", - написав Стефанчук в Телеграм у п'ятницю за результатами зустрічі.

Він назвав серед пріоритетів взаємодії між Україною і НАТО - посилення протиповітряної оборони, фінансова підтримка, програма NSATU, членство України в НАТО, а також оборонні реформи.

"Для нас питання продовження підтримки України на усіх рівнях – я говорю про військовий рівень, про фінансовий, про політичний, про гуманітарний – є вкрай важливими. Тому я буду дуже вдячний Альянсу і країнам-членам Альянсу за продовження цієї підтримки", - сказав Стефанчук.