Інтерфакс-Україна
Події
17:47 07.02.2025

Литва передала Україні запчастини для БТР М113 та вантажівки

1 хв читати
Литва передала Україні запчастини для БТР М113 та вантажівки

В Україну в середині цього тижня прибули вантажівки та запчастини до бронетранспортерів М113 для української армії з Литви, повідомило литовське Міністерство оборони.

“Литва продовжує надавати непохитну військову підтримку Україні. Цього тижня до ЗСУ надійшли вантажівки та запчастини до бронеавтомобілів М113. Разом ми сильні у боротьбі за свободу та мир”, - сказано в повідомленні в соцмережі Х.

З початку війни Литва надала Україні військову допомогу на понад 768 млн євро. Загальна підтримка Литви Україні є довгостроковою і перевищила півтора мільярда євро.

Теги: #україна #литва #бтр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:17 15.05.2025
Рубіо сповістив європейців про зусилля Вашингтону в українському врегулюванні

Рубіо сповістив європейців про зусилля Вашингтону в українському врегулюванні

10:41 15.05.2025
Литовські ЗС провели бойові стрільби з використанням новітніх протитанкових керованих ракет

Литовські ЗС провели бойові стрільби з використанням новітніх протитанкових керованих ракет

19:01 14.05.2025
Україна може розраховувати на підтримку НАТО на шляху до справедливого і тривалого миру - Рютте

Україна може розраховувати на підтримку НАТО на шляху до справедливого і тривалого миру - Рютте

13:03 14.05.2025
Польські війська не будуть направлені в Україну

Польські війська не будуть направлені в Україну

14:56 13.05.2025
Військова авіація Польщі та Румунії у взаємодії з "літаючими радарами" НАТО проводять навчання над Литвою

Військова авіація Польщі та Румунії у взаємодії з "літаючими радарами" НАТО проводять навчання над Литвою

19:35 12.05.2025
Тайвань планує виділити EUR2 млн на розмінування в Україні

Тайвань планує виділити EUR2 млн на розмінування в Україні

19:34 12.05.2025
Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

17:09 12.05.2025
У Литві стартували навчання Tvirtas skydas за участю військовослужбовців інших країн НАТО

У Литві стартували навчання Tvirtas skydas за участю військовослужбовців інших країн НАТО

20:29 11.05.2025
Україна повністю підтримує заклик Трампа до повного та безумовного припинення вогню

Україна повністю підтримує заклик Трампа до повного та безумовного припинення вогню

15:37 11.05.2025
Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні, Київ висловив вдячність

Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні, Київ висловив вдячність

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми не можемо бігати по всьому світу за Путіним, а рівень російської делегації – неповага до Ердогана і Трампа

Зеленський: Якщо Путін готовий до перемовин, треба зустрічатись без будь-яких умов, але він не хоче припинення вогню

Зеленський: Україна в Туреччині демонструє бажання закінчити війну, Росія – ні, тому потрібні санкції як стимул до припинення вогню

Зеленський 16 травня вирушить з Ердоганом на саміт до Албанії

Зеленський переконаний, що у разі зустрічі з Путіним він би домовився з ним про припинення вогню

ОСТАННЄ

Путін повинен продемонструвати готовність до миру діями, а не лише словами - МЗС Норвегії

Туреччина готова прийняти лідерів України та РФ для проведення переговорів – Ердоган

В Україні збережеться прохолодна дощова погода

Окупанти працюють над відновленням та перегрупуванням сил і атакують на всіх напрямках, насамперед сумському, – Зеленський

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на Сумщині, що виникла через атаку БпЛА

Зеленський не координував з Трампом візит до Туреччини та мирні перемовини з РФ

Українські представники планують бути в Стамбулі сьогодні пізніше ввечері – радник Зеленського

Зеленський та Ердоган обговорили гарантії безпеки в Чорному морі

Зеленський: Ми не можемо бігати по всьому світу за Путіним, а рівень російської делегації – неповага до Ердогана і Трампа

Зеленський: Якщо Путін готовий до перемовин, треба зустрічатись без будь-яких умов, але він не хоче припинення вогню

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА