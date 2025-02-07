Литва передала Україні запчастини для БТР М113 та вантажівки

В Україну в середині цього тижня прибули вантажівки та запчастини до бронетранспортерів М113 для української армії з Литви, повідомило литовське Міністерство оборони.

“Литва продовжує надавати непохитну військову підтримку Україні. Цього тижня до ЗСУ надійшли вантажівки та запчастини до бронеавтомобілів М113. Разом ми сильні у боротьбі за свободу та мир”, - сказано в повідомленні в соцмережі Х.

З початку війни Литва надала Україні військову допомогу на понад 768 млн євро. Загальна підтримка Литви Україні є довгостроковою і перевищила півтора мільярда євро.