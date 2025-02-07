Нардеп про реформу військової служби: Строковиків більше не буде

Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні планують змінити правила військової служби: строкової служби більше не буде, уряд погодив відповідний проєкт указу глави держави, повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

"В Україні планують змінити правила військової служби. Уряд погодив проєкт указу президента, який впорядковує проходження військової служби в Збройних силах України, Національній гвардії України та Державній спеціальній службі транспорту", - написав він у телеграм у п'ятницю.

За його словами, згідно із запланованими змінами:

кар'єра після війни – військові отримуватимуть звання та посади за конкурсом (за рейтингом), а не лише за вислугу років

ротації – військових переводитимуть на інші посади, щоб вони набиралися досвіду

нові правила контрактів – упорядкують систему підписання та продовження контрактів

нові види служби – додаються базова військова служба та служба резервістів

"Строкової служби більше не буде – цей формат скасовують", - додав нардеп.

"Ці зміни – частина великої реформи стандартів НАТО. Але багато з них запрацюють лише після війни", - наголосив Гончаренко.