Російська авіація завдала 18 ударів по Курській області з початку доби, відбито 13 атак – Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Противник завдав 18 авіаударів по території Курської області у п’ятницю, скинувши при цьому 25 керованих авіабомб, також здійснив 262 обстріли, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 16:00.

Також повідомляється, що підрозділи Сил оборони України відбили з початку доби 13 атак російських загарбників на курському напрямку, ще п’ять атак тривають.

Загалом від початку доби на всіх фронтах російсько-української війни відбулося 67 бойових зіткнень, з них 17 на покровському напрямку, 15 з яких відбиті.