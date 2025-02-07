Інтерфакс-Україна
Події
16:47 07.02.2025

Російська авіація завдала 18 ударів по Курській області з початку доби, відбито 13 атак – Генштаб ЗСУ

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Російська авіація завдала 18 ударів по Курській області з початку доби, відбито 13 атак – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Противник завдав 18 авіаударів по території Курської області у п’ятницю, скинувши при цьому 25 керованих авіабомб, також здійснив 262 обстріли, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 16:00.

Також повідомляється, що підрозділи Сил оборони України відбили з початку доби 13 атак російських загарбників на курському напрямку, ще п’ять атак тривають.

Загалом від початку доби на всіх фронтах російсько-української війни відбулося 67 бойових зіткнень, з них 17 на покровському напрямку, 15 з яких відбиті.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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