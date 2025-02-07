Кличко: Влада столиці співпрацює з правоохоронними органами і надає всі необхідні документи

Органи влади Києва співпрацюють з правоохоронцями, заявив міський голова столиці Віталій Кличко, коментуючи обшуки і публічні звинувачення представників міської влади Києва.

"Влада столиці співпрацює з правоохоронними органами, надає всі необхідні документи. І зацікавлена у встановленні правди та розраховує на обʼєктивне й неупереджене розслідування. Якщо оприлюднені факти будуть доведені у суді, одразу ж будуть управлінські рішення", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він написав, що рішення по земельних питаннях, про які йдеться, ухвалювали згідно з регламентом і їх підтримували представники всіх фракцій Київради – і при розгляді на комісіях, і в сесійній залі.

"Боротися з корупцією, безумовно, потрібно! Бо це сьогодні — один з ключових викликів для країни. І ця боротьба повинна бути ефективною та прозорою — на всіх рівнях і ланках державного управління. Та висвітлюватися так само широко медійно, як про Київ", - підкреслив мер.

Як повідомлялося, НАБУ та САП проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, яка займалася заволодінням столичною землею під забудову та взяттям під повний контроль процедури ухвалення місцевою владою рішень про надання прав на землю.

Серед підозрюваних ексдепутат Київської міської ради, який був керівником злочинної організації, заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова та член постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, перший заступник та заступник директора комунальних підприємств та четверо інших осіб.

Крім того, повідомляється про затримання сімох учасників злочинної організації, але не уточнюється, яких саме.

Прізвища підозрюваних також не вказуються, але зазначається, що керівник злочинної організації є "медійно відомою" особою. Зокрема, вона мала "значний вплив" на процеси в КМДА і Київській міськраді, в тому числі на призначення на високі посади лояльних осіб і звільнення підконтрольних службовців, виділення бюджетних коштів в інтересах злочинної організації тощо.