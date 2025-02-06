Інтерфакс-Україна
Події
11:40 06.02.2025

Антикорупційні органи проводять операцію з викриття злочинної організації в Київраді

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Антикорупційні органи проводять операцію з викриття злочинної організації в Київраді

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді.

Про це НАБУ і САП повідомляють у Телеграм-каналі в четвер.

Тривають першочергові слідчі дії.

Раніше в соцмережах з'явилася інформація про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Дениса Комарницького, який на даний час перебуває за кордоном.

Теги: #обшуки #київрада #сап #набу

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