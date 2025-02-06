11:40 06.02.2025
Антикорупційні органи проводять операцію з викриття злочинної організації в Київраді
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді.
Про це НАБУ і САП повідомляють у Телеграм-каналі в четвер.
Тривають першочергові слідчі дії.
Раніше в соцмережах з'явилася інформація про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Дениса Комарницького, який на даний час перебуває за кордоном.