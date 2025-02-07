Інтерфакс-Україна
Події
15:32 07.02.2025

У ЦПД спростували інформацію про застосування "Орєшніка" по Україні 6 лютого

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Інформація, що з'явилася в іноземних та українських ЗМІ про запуск по Києву 6 лютого вранці другої балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік", не відповідає дійсності, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки України Андрій Коваленко.

"Вчора не було запуску "Орєшніка". Росія у випадку таких пусків має попереджати західних партнерів. Попередження не було, і самого запуску з подальшим "падінням ракети" також не було", - написав Коваленко в телеграмі у п'ятницю.

У четвер, 6 лютого, видання Forbes з посиланням на українського військового кореспондента Кирила Сазонова повідомило, що російські окупанти запустили у четвер вранці другу БРСД "Орєшнік", вірогідно, по Києву, але вона не досягнула цілі. Інформація була широко розповсюджена іноземними та місцевими ЗМІ.

Як повідомлялося, вранці 21 листопада 2024 року в період з 05:00 до 07:00 російські війська завдали серію ударів по Дніпру із застосуванням міжконтинентальної балістичної ракети, а також аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал" і семи крилатих ракет Х-101. У результаті постраждали двоє людей, пошкоджено промислове підприємство і будівлю центру реабілітації інвалідів. Пізніше Володимир Путін увечері підтвердив завдання удару у відеозверненні. Він стверджував, що російські військові провели випробування однієї з новітніх балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік", і це випробування нібито було успішним.

22 листопада в Головному управлінні розвідки розповіли про балістичну ракету, якою було атаковано Дніпро, - атаку здійснила балістична ракета, ймовірно, зі складу ракетного комплексу "Кєдр".

Як зазначають аналітики, найімовірніше, РФ має лише кілька ракет "Орєшнік", які ще тільки запустить у серійне виробництво. Ця ракета, найімовірніше, буде набагато дорожчою, ніж інші ракети, які РФ зараз застосовує проти України. Система з високою ймовірністю є варіантом балістичної ракети "Рубєж" РС-26, яку вперше випробували 2011 року, теж безуспішно.

Теги: #цпд #орєшнік #спростування

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