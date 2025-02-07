Інтерфакс-Україна
Події
14:31 07.02.2025

Посол України в Білорусі Кизим подав у відставку

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Посол з особливих доручень щодо Білорусі МЗС України Ігор Кизим звільнився з дипломатичної служби.

"Сьогодні, виключно з особистих причин, я прийняв рішення звільнитися с дипломатичної служби та піти на "заслужений відпочинок". У кожної людини настає час, коли ти розумієш, що вік бере своє і ти не можеш стовідсотково віддаватися своїй роботі. А працювати по іншому я не можу та й в теперішніх умовах вважаю нечесним по відношенню до служби, якій я присвятив майже все своє життя", - написав Кизим у п'ятницю.

Він наголосив, що планує і далі приносити користь у тих сферах, де буде корисний його досвід і компетенції.

Теги: #кизим #відставка #посол

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