Звіт ЮНЕСКО щодо пошкоджень в Одесі доопрацьовується, буде переданий МКСК – омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що ЮНЕСКО провело дистанційну оцінку збитків внаслідок атаки РФ по Одесі 14 листопада 2024 р., та направило місію до Одеси для безпосередньої оцінки пошкоджень.

Лубінець звернувся з листом до ЮНЕСКО стосовно обстрілу РФ, внаслідок якого було пошкоджено 21 пам’ятку архітектури та містобудування, що розташовані в межах “Історичного центру Одеси” та буферної зони ЮНЕСКО. В організації засудили удари РФ, які завдали шкоди історичним будівлям та закликала припинити напади на культурні цінності, які охороняються міжнародними правовими актами.

"ЮНЕСКО провело дистанційну оцінку збитків та направило місію до Одеси для безпосередньої оцінки пошкоджень. Звіт місії доопрацьовується і буде переданий Міністерству культури та стратегічних комунікацій України", - написав Лубінець у телеграм-каналі в п'ятницю.

Омбудсмен зазначив, що такий процес – це "важливий крок" у документуванні руйнувань культурної спадщини. "Світова спільнота має тиснути на агресора для припинення атак на об'єкти, що мають виняткову історичну та культурну цінність для людства!" – наголосив він.

Лубінець нагадав, що РФ грубо порушує статті 4 та 5 Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. Також Розділ VI Декларації ЮНЕСКО 2003 року визначає, що держава, яка навмисно руйнує культурну спадщину, важливу для людства, несе відповідальність за це згідно з міжнародним правом, незалежно від того, чи входить вона до списку ЮНЕСКО.

"Росія вкотре доводить, що прагне знищити вщент українську культуру та історію, руйнуючи об’єкти культурної спадщини", - зазначив омбудсмен.