Інтерфакс-Україна
Події
12:52 07.02.2025

Міноборони допустило до експлуатації мобільний прально-лазневий комплекс

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Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних силах України нову модифікацію мобільного прально-лазневого комплексу вітчизняного виробництва, повідомляє пресслужба міністерства.

"Комплекс побудований на базі морського контейнера. Може працювати з підключенням до мереж електро- та водоподопостачання, а також каналізації. Або повністю автономно, використовуючи енергію власного твердопаливного котла, дизель-генератора та воду з прилеглих водойм. Комплекс теплоізольований, що дозволяє використовувати його у будь-яку пору року", - вказано в повідомленні.

Мобільний прально-лазневий комплекс може постачатись на шасі вантажівки або причепа.

Комплекс поділено на три зони: технічну, прання, душову. У технічній встановлений твердопаливний котел, дизель-генератор, насоси, фільтри. В іншому відділенні комплексу - пральні машини-автомати та машина-сушарка. Душова зона передбачає одночасне обслуговування декількох осіб.

Теги: #комплекс #пральня #міноборони

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