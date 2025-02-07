Інтерфакс-Україна
Події
10:06 07.02.2025

Дві людини загинули на Сумщині внаслідок авіаудару РФ

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Російські війська завдали удару коригованими авіабомбами по Миропільській громаді Сумської області, зруйновано двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, наразі відомо про двох загиблих людей, під завалами ще можуть лишатися люди, повідомляє обласна військова адміністрація в п'ятницю.

"Вчора, 6 лютого, пізно ввечері ворожий літак здійснив пуск 3-х КАБів по Миропільській громаді. Внаслідок атаки росіян зруйновано двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Попередньо, дві людини загинули. Тіла виявлено під час розбору завалів", - йдеться у повідомленні в Телеграмі.

За інформацією ОВА, ймовірно, що під завалами ще можуть перебувати люди.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Теги: #каб #сумська_область

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