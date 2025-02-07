Інтерфакс-Україна
Події
10:02 07.02.2025

На Харківщині в результаті вибуху невідомого предмету загинула дитина

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В Харківській області в результаті вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету в одному з приватних будинків загинув 10-річний хлопчик, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Як йдеться у повідомленні в телеграм-каналі, трагедія відбулася в селищі Коротич Харківського району.

На місці працюють правоохоронці, встановлюючи всі обставини.

Рятівники нагадують, що у випадку виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати. Слід позначити місце знахідки, відійти на безпечну відстань та повідомити за номерами "101" чи "102".

Теги: #харківська_область #вибух

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