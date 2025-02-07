Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській безпековій конференції

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з безпеки наступного тижня, де українська сторона представить позицію країни щодо припинення війни і своє бачення того, як можна досягти "тривалого і міцного миру", повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю Associated Press, який також візьме участь у конференції.

"Необхідно, щоб лідери та політичні експерти, які будуть у Мюнхені, зрозуміли, що це імпульс... Що ми дуже близькі до того, щоб дійсно закінчити цю війну справедливим і довготривалим миром, але (необхідно) бути разом... Не давати Росії можливості ділити світ, ділити партнерів", - сказав Єрмак.

За його словами, у Мюнхені Україна сподівається обговорити, які гарантії безпеки можуть бути створені, щоб запобігти повторній агресії з боку Росії.

Голова ОП також підтвердив, що спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Київ після Мюнхенської конференції з безпеки, приблизно наприкінці лютого.

Як відомо, Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться 14-16 лютого.

Як повідомлялося, 5 лютого спецпредставник американського президента Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлоґ заявив, що візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, де буде говорити про припинення російсько-української війни.

6 лютого стало відомо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс наступного тижня вирушить до Європи, де візьме участь у саміті з питань штучного інтелекту в Парижі та Мюнхенській безпековій конференції.