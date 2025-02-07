Інтерфакс-Україна
Події
09:55 07.02.2025

Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській безпековій конференції

2 хв читати
Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській безпековій конференції
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з безпеки наступного тижня, де українська сторона представить позицію країни щодо припинення війни і своє бачення того, як можна досягти "тривалого і міцного миру", повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю Associated Press, який також візьме участь у конференції.

"Необхідно, щоб лідери та політичні експерти, які будуть у Мюнхені, зрозуміли, що це імпульс... Що ми дуже близькі до того, щоб дійсно закінчити цю війну справедливим і довготривалим миром, але (необхідно) бути разом... Не давати Росії можливості ділити світ, ділити партнерів", - сказав Єрмак.

За його словами, у Мюнхені Україна сподівається обговорити, які гарантії безпеки можуть бути створені, щоб запобігти повторній агресії з боку Росії.

Голова ОП також підтвердив, що спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Київ після Мюнхенської конференції з безпеки, приблизно наприкінці лютого.

Як відомо, Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться 14-16 лютого.

Як повідомлялося, 5 лютого спецпредставник американського президента Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлоґ заявив, що візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, де буде говорити про припинення російсько-української війни.

6 лютого стало відомо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс наступного тижня вирушить до Європи, де візьме участь у саміті з питань штучного інтелекту в Парижі та Мюнхенській безпековій конференції.

Теги: #мюнхенська_конференція #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:11 15.05.2025
Літак Зеленського приземлився в Анкарі

Літак Зеленського приземлився в Анкарі

21:13 14.05.2025
Зеленський подякував Папі Леву XIV за готовність до посередництва у мирному процесі

Зеленський подякував Папі Леву XIV за готовність до посередництва у мирному процесі

19:35 14.05.2025
США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в червні

США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в червні

14:19 14.05.2025
США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі – ЗМІ

США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі – ЗМІ

10:28 14.05.2025
Президент Бразилії планує попросити Путіна зустрітися із Зеленським

Президент Бразилії планує попросити Путіна зустрітися із Зеленським

10:25 14.05.2025
КМІС: Рівень довіри до Зеленського на першу половину травня становить 74%

КМІС: Рівень довіри до Зеленського на першу половину травня становить 74%

09:04 14.05.2025
Зеленський поїде до Туреччини, навіть якщо Путін відмовиться від прямого контакту, – Єрмак

Зеленський поїде до Туреччини, навіть якщо Путін відмовиться від прямого контакту, – Єрмак

08:47 14.05.2025
Єрмак повідомив про намір Зеленського відвідати інавгураційне богослужіння папи Лева XIV у неділю

Єрмак повідомив про намір Зеленського відвідати інавгураційне богослужіння папи Лева XIV у неділю

07:19 14.05.2025
Ми повинні вийти з політичною перемогою - припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним – Зеленський про переговори з Путіним

Ми повинні вийти з політичною перемогою - припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним – Зеленський про переговори з Путіним

20:22 13.05.2025
Україна абсолютно готова до дійсно ефективного формату розмов

Україна абсолютно готова до дійсно ефективного формату розмов

ВАЖЛИВЕ

Переговори в Стамбулі перенесено на другу половину дня з ініціативи турецької сторони, повідомляють в РФ

РНБО спростовує інформацію про початок перемовин у Туреччині о 10-й годині

Рютте: Ми ще не вирішили, кого з партнерів запросити на саміт у Гаазі

Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців

Кількість загиблих через ракетний удар по Сумській громаді зросла до трьох

ОСТАННЄ

JYSK відкрив новий магазин у черкаському Будинку торгівлі

Переговори в Стамбулі перенесено на другу половину дня з ініціативи турецької сторони, повідомляють в РФ

Окупанти 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області, один житель загинув, 7 поранені

Сибіга в Анкарі: Повна бойова готовність до дня інтенсивної дипломатії

Завершився додатковий період реєстрації на НМТ-2025, усунути недоліки в документах можна до 19 травня

Глава МЗС Туреччини про переговори у Стамбулі: Сподіваємося, це зможе відкрити "нову главу"

Оборонці України збили дрон із ШІ, яким росіяни хизувались на параді в Москві

Мережу з виготовлення контрафактного насіння відомих брендів ліквідували на Київщині

МЗС Франції: Найкраще, на що можна сподіватися від технічних дискусій у Стамбулі, - негайне безумовне припинення вогню

Трамп про відсутність Путіна на переговорах у Стамбулі: Навіщо йому їхати, якщо я не їду?

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА