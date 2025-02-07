Інтерфакс-Україна
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09:26 07.02.2025

Україна дуже чекає на візит Келлога в лютому – Єрмак

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Україна дуже чекає на візит Келлога в лютому – Єрмак
Фото: сайт Президента України

Українська сторона "дуже чекає" на візит спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога в лютому, щоб надати всебічну інформацію про російську агресію, заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю журналістці Associated Press Сьюзі Бланн.

Як повідомила пресслужба президента, Єрмак зазначив, що активні контакти української сторони з представниками команди президента США Дональда Трампа є запорукою успішної підготовки до переговорів щодо встановлення справедливого та стійкого миру.

"Для президента Володимира Зеленського та нашої команди дуже важливо, щоб нова адміністрація США якомога швидше отримала повну реальну інформацію про ситуацію на полі бою. Про те, як проходить мобілізація, яка ситуація з доставкою озброєнь і техніки", - зазначив Єрмак.

Він додав, що така безпосередня комунікація, зокрема, важлива для вироблення спільної з партнерами позиції, оскільки неможливо формувати якісь плани щодо досягнення миру без України.

Окрім того, Єрмак нагадав, що вже провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом, також очікуються контакти з іншими членами адміністрації Трампа.

Голова ОП зауважив, що це все є підготовкою до майбутньої зустрічі президентів України та США.

"Ця зустріч, я абсолютно впевнений, надзвичайно важлива. Я вважаю за необхідне, щоб вона відбулася якнайшвидше. І ми над цим працюємо", – наголосив Єрмак.

За його словами, Україна має підійти до переговорів щодо встановлення справедливого й тривалого миру в сильній позиції, окрім того, необхідні гарантії безпеки - це зараз є однією з тем усіх розмов із партнерами.

"У будь-якому випадку Україна має отримати сильні гарантії. Йдеться про те, як запобігти будь-якій потенційній агресії з боку Росії. Це не та країна, яка поважає міжнародне право, права людини. І будь-які рішення не будуть працювати, якщо вони не будуть забезпечені й підтверджені надійними гарантіями безпеки", – сказав голова ОП.

Він зазначив, що Україна хоче у майбутньому бути сильним партнерам у багатьох сферах, зокрема, в економіці. У Плані перемоги президента Володимира Зеленського, зокрема, є пункт про інвестиції у видобуток корисних копалин, оскільки Україна прагне залучити інвестиції зі США та інших держав.

Теги: #єрмак #україна #келлог

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