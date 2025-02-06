Інтерфакс-Україна
Події
22:46 06.02.2025

РФ вірогідно запустила другий "Орєшнік" по Україні, але ракета вибухнула на її території – ЗМІ

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Російскі окупанти запустили у четвер вранці другу балістичну ракету "Орєшнік", вірогідно, по Києву, але вона не досягнула цілі, повідомляє Forbes.

"Завили сирени повітряної тривоги. Мешканці міста (Києва – ІФ-У) почали шукати притулку. Але далі… нічого… За словами українського військового кореспондента Кирила Сазонова, "Орєшнік далеко не залетів". Повідомляється, що він вийшов з ладу та вибухнув — на території Росії", - йдеться в повідомленні.

При цьому видання пише, що поки що неможливо незалежно підтвердити невдачу другого "Орєшніка" в польоті.

Як повідомлялося, вранці 21 листопада 2024 року в період з 05:00 до 07:00 російські війська завдали серію ударів по Дніпру із застосуванням міжконтинентальної балістичної ракети, а також аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал" і семи крилатих ракет Х-101. У результаті постраждали двоє людей, пошкоджено промислове підприємство і будівлю центру реабілітації інвалідів. Пізніше Володимир Путін увечері підтвердив нанесення удару у відеозверненні. Він стверджував, що російські військові провели випробування однієї з новітніх балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік", і це випробування нібито було успішним.

22 листопада в Головному управлінні розвідки (ГУР) розповіли про балістичну ракету, якою був атакований Дніпро, - атаку здійснила балістична ракета, імовірно, зі складу ракетного комплексу "Кєдр".

Як зазначають аналітики, РФ, найімовірніше, має лише кілька ракет "Орєшнік", які ще тільки запустить у серійне виробництво. Ця ракета, найімовірніше, буде набагато дорожчою, ніж інші ракети, які РФ зараз використовує проти України. Система з високою ймовірністю є варіантом балістичної ракети "Рубєж" РС-26, яку вперше випробували 2011 року, також безуспішно.

Джерело: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2025/02/06/russia-may-have-launched-a-second-oreshnik-ballistic-missile-at-ukraine-but-this-one-reportedly-exploded-on-russian-soil/

Теги: #орєшнік #рф

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