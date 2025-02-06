У Марганці через артобстріл окупантів поранена жінка

Російські окупанти протягом дня атакували населені пункти Нікопольського району, у Марганці є поранена, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Протягом дня ворог атакував Нікопольщину артилерією, дронами-камікадзе та скинув боєприпас з БпЛА. Поцілив по райцентру, Марганецькій та Червоногригорівській громадах", - написав він у телеграмі у вівторок увечері.

За його даними, у Марганці Нікопольського району через артобстріл поранена 45-річна жінка, її шпиталізовано.

Також Лисак повідомив, що понівечені багатоповерхівка, чотири приватні будинки, три магазини, п'ять господарських споруд, парник, чотири авто, будівля, що не експлуатувалася, є пошкодження на двох підприємствах, об'єкті інфраструктури та лінію електропередачи.