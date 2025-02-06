Інтерфакс-Україна
Події
18:35 06.02.2025

АРМА оголосила конкурс на відбір організаторів торгів з продажу активів карпатського курорту "Боржава"

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Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та менеджменту активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) оголосило конкурс на відбір організаторів торгів для продажу активів гірськолижного курорту "Боржава" в Закарпатській області за згодою власників, повідомила пресслужба відомства.

Згідно з повідомленням, прийом документів у конкурсі триває до 20 лютого.

Зазначається, що на торгах будуть продаватися 494 земельні ділянки, нижня станція канатно-крісельної дороги та верхня станція гірськолижного витягу. При цьому згоду на продаж надали власники активів: ТОВ "Боржава Девелопмент", ТОВ "Думка", ТОВ "Боржава Інвест", ТОВ "Боржава Ленд", ТОВ "Таурус Проперті", ТОВ "Таурус Інвест" і ТОВ "Таурус Ленд".

За даними Opendatabot, кінцевим бенефіціаром зазначених компаній виступає громадянин Австрії Гернот Ляйтнер – представник австрійської гірськолижної індустрії, багаторічний учасник підготовки літніх та зимових Олімпійських ігор.

Як повідомлялося, інвесторів будівництва гірськолижного курорту "Боржава" держава почала шукати ще у 2013 році для реалізації проєкту "Олімпійська надія-2022: створення спортивно-туристичної інфраструктури". Пізніше у 2020 році Ляйтнер презентував проєкт курорту. Старт будівництва планувався у 2021 році.

Теги: #арма #активи

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