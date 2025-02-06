Офіційного плану Трампа щодо припинення війни немає - Зеленський

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У президента США Дональда Трампа ще немає офіційного плану щодо припинення війни, повідомив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна".

"Його (плану - ІФ-У) ще офіційного немає. Те, що є в тих чи інших публікаціях... я впевнений, що це не є офіційним планом президента Трампа", - сказав Зеленський у четвер.

Президент уточнив, що у нього вже є бачення плану, і конкретні речі обговорювалися з американською стороною ще до інаугурації Трампа.

Зеленський також висловив переконання, що "наші команди працюватимуть разом, не може бути плану окремо від когось, навіть з боку Сполучених Штатів".

Окрім того, він висловив переконання, що буде багато інформації щодо потенційного плану "в Києві, не в Києві", десь це може збігатися з реальністю, але в більшості - ні.

"Дочекаємось все таки наших офіційних перемовин і офіційних результатів", - додав Зеленський.