Інтерфакс-Україна
Події
17:53 06.02.2025

Скеровано до суду «справу Повалій» за колабораційну діяльність

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Прокурори Вінницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно народної депутатки України VII скликання від забороненої "Партії регіонів", колишньої народної артистки України, за фактами колабораційної діяльності, повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Прокурори Вінницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно народної депутатки України VII скликання від забороненої «Партії регіонів», колишньої народної артистки України за фактами колабораційної діяльності, публічних закликів до агресивної війни та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України й глорифікації її учасників (ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 1 ст. 436-2 КК України)", - ідеться в повідомленні відомства у телеграм-каналі в четвер.

Як встановило слідство, що, маючи свідомі антиукраїнські ідеологічні мотиви, артистка активно виступає на підтримку президента РФ, зокрема, бере участь у різноманітних політичних акціях. Обвинувачена охоче дає інтерв’ю пропагандистським медіа, у яких возвеличує російські воєнно-політичні ідеали та принижує українців, називаючи їх "зомбованими нацистами".

Вищий антикорупційний суд України, за матеріалами прокуратури, ухвалив рішення про стягнення в дохід держави належних обвинуваченій активів: семи земельних ділянок у Київській області загальною площею 9,3 га; житлового будинку загальною площею 442 кв. м; домоволодіння загальною площею 101 кв. м; двох транспортних засобів; чотирьох одиниць зброї; майнових прав на музику та слова до 9 творів.

На сьогодні обвинувачена виїхала з України, нині живе у Москві та провадить там творчу й підприємницьку діяльність, у 2023 році отримала російське громадянство.

Досудове розслідування за процедурою in absentia у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом Управління СБУ у Вінницькій області.

Згідно з фабули справи, йдеться про екснардепку та колишню народну артистку України Таїсію Повалій.

Теги: #повалій_таїсія #офіс_генпрокурора

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