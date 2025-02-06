Трьом підпалювачам з Буковини присудили по 15 років тюрми

Трьох агентів російських спецслужб, які вчиняли підпали на об’єктах "Укрзалізниці" у Чернівецькій області, засуджено до 15 років позбавлення волі, повідомила Служба безпеки України.

"За матеріалами справи, зловмисниками є двоє братів та їхній знайомий з обласного центру, які шукали "швидкі" заробітки на Телеграм-каналах. Там їх дистанційно завербував представник російських спецслужб і спочатку дав "тестове" завдання – наносити провокативні графіті на стінах міських будівель", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в четвер.

Потім агенти отримали ворожі інструкції на підпал енергооб’єктів, які забезпечують безперебійний рух потягів, зокрема військових ешелонів Сил оборони. "У такий спосіб ворог сподівався порушити транспортну логістику постачання зброї та боєприпасів для українських військ на фронті", - зазначається в повідомленні.

Правоохоронці затримали фігурантів у вересні 2024 року, коли вони підпалили релейну шафу на лінії залізничного сполучення західного регіону.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав агентів винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Усім трьом зловмисникам призначено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.