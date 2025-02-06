Інтерфакс-Україна
Події
16:59 06.02.2025

РФ завдала 26 авіаударів по Курській області з початку доби

1 хв читати
РФ завдала 26 авіаударів по Курській області з початку доби
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська від початку поточної доби завдали 26 авіаційних ударів по території Курської області, загалом скинувши по позиціях наших військ та населених пунктах 40 керованих авіаційних бомб, та здійснили 287 артилерійських обстрілів російської території.

Як повідомляється в телеграм-каналі Генерального штаба Збройних сил України, станом на 16:00 четверга українські оборонці відбили три атаки росіян в Курській області.

Загалом від початку доби на всіх фронтах російсько-української війни відбулося 66 бойових зіткнень, з них найбільше, по 17 – на лиманському та покровському напрямках у Донецькій області.

На сіверському напрямку авіація ворога завдала ударів по Сіверську та Званівці, застосувавши дві керовані бомби. По Бондарному на краматорському напрямку російські загарбники цілили двома керованими авіабомбами. Також авіаудару двома керованими бомбами зазнала Новоолександрівка на покровському напрямку. На новопавлівському напрямку Ворог завдавав авіаційних ударів некерованими ракетами по населеному пункту Новосілка та скинув два КАБи в районі Одрадного.

Теги: #курська_область #генштаб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:39 14.05.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1240 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1240 військовослужбовців - Генштаб

22:36 13.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 125 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 125 ворожих атак - Генштаб

07:59 13.05.2025
Окупанти за добу втратили 1070 осіб та 138 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1070 осіб та 138 од. автотехніки - Генштаб

02:14 13.05.2025
На фронті від початку доби відбулось 133 зіткнення

На фронті від початку доби відбулось 133 зіткнення

23:28 12.05.2025
Окупанти втратили понад 200 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили понад 200 осіб на покровському напрямку - Генштаб

23:39 11.05.2025
На Покровському напрямку було знешкоджено 368 окупантів - Генштаб

На Покровському напрямку було знешкоджено 368 окупантів - Генштаб

18:35 05.05.2025
Повітряні сили уразили пункт управління ворожими БпЛА на Курщині – Генштаб ЗСУ

Повітряні сили уразили пункт управління ворожими БпЛА на Курщині – Генштаб ЗСУ

14:52 28.04.2025
Площа українського контролю в Курській області скоротилась до 29 кв км – DeepState

Площа українського контролю в Курській області скоротилась до 29 кв км – DeepState

14:02 24.04.2025
ССО повідомляють про знищення взводу КНДР у ближньому бою в Курській області

ССО повідомляють про знищення взводу КНДР у ближньому бою в Курській області

11:49 19.04.2025
Генштаб показує на незначне скорочення площі контролю ЗСУ в Курській області, у DeepState без змін

Генштаб показує на незначне скорочення площі контролю ЗСУ в Курській області, у DeepState без змін

ВАЖЛИВЕ

Сибіга обговорив з генсеком НАТО "інтенсивну дипломатію" цього тижня

У Сумах двоє загиблих, дев'ятеро постраждалих, з них двоє у важкому стані – міськрада

Відомо про загиблого внаслідок ракетного удару РФ по промисловому об'єкту в Сумах – МВА

Армія РФ ударила по промисловому об'єкту в Сумах – міська влада

У Раді Європи дали "зелене світло" створенню Спеціального трибуналу за злочини агресії, скоєні росіянами

ОСТАННЄ

Головний прапор України тимчасово приспустять через сильний вітер 15 травня

Україна може розраховувати на підтримку НАТО на шляху до справедливого і тривалого миру - Рютте

Умови фінансування науки не дозволяють українським вченим захистити інтелектуальні права за кордоном – думка

Двоє цивільних дістали поранень через ворожий удар БпЛА по Козачій Лопані

Мобільні бригади Інституту ім.Філатова за 4 роки зробили понад 600 виїздів для діагностики недоношених новонароджених

Сибіга обговорив з генсеком НАТО "інтенсивну дипломатію" цього тижня

Майже 1500 УБД та осіб з інвалідністю доєдналися до програми безоплатного професійного навчання – Держслужба зайнятості

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про перехід ветеринарії на євростандарти

Нацполіція знешкодила злочинну організацію та вилучила понад 17 млн доз наркотиків

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбулу в п'ятницю, але не впевнені, чи буде там Путін – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА