РФ завдала 26 авіаударів по Курській області з початку доби

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська від початку поточної доби завдали 26 авіаційних ударів по території Курської області, загалом скинувши по позиціях наших військ та населених пунктах 40 керованих авіаційних бомб, та здійснили 287 артилерійських обстрілів російської території.

Як повідомляється в телеграм-каналі Генерального штаба Збройних сил України, станом на 16:00 четверга українські оборонці відбили три атаки росіян в Курській області.

Загалом від початку доби на всіх фронтах російсько-української війни відбулося 66 бойових зіткнень, з них найбільше, по 17 – на лиманському та покровському напрямках у Донецькій області.

На сіверському напрямку авіація ворога завдала ударів по Сіверську та Званівці, застосувавши дві керовані бомби. По Бондарному на краматорському напрямку російські загарбники цілили двома керованими авіабомбами. Також авіаудару двома керованими бомбами зазнала Новоолександрівка на покровському напрямку. На новопавлівському напрямку Ворог завдавав авіаційних ударів некерованими ракетами по населеному пункту Новосілка та скинув два КАБи в районі Одрадного.