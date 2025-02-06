Україна готова до консультацій з ЄК щодо тарифної лібералізації – Жовква на зустрічі з міністром у справах зовнішньої торгівлі Франції

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Україна готова розпочати консультації з Європейською Комісією щодо тарифної лібералізації, повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква на зустрічі з міністром у справах зовнішньої торгівлі Франції Лораном Сен-Мартеном у Києві.

"Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква зустрівся з міністром у справах зовнішньої торгівлі Франції Лораном Сен-Мартеном. (…) Заступник керівника Офісу президента наголосив, що Україна готова розпочати процес консультацій з Європейською Комісією щодо тарифної лібералізації", - йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента у четвер.

За словами Жовкви, лібералізовані умови торгівлі, надані ЄС з 2022 року для товарів українського походження, "є надзвичайно важливими для стійкості, відновлення та економічного зростання України. Це також відповідає процесу вступу України до ЄС і підтримці України з боку Євросоюзу під час боротьби з російською агресією".

Співрозмовники домовилися підтримувати активний діалог і стосовно зміцнення двосторонньої торгівлі, і щодо поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС.

Жовква та Сен-Мартен приділили окрему увагу прогресу України щодо переговорів про вступ до ЄС, а також важливості узгодження умов лібералізації торгівлі найближчим часом.

Зазначено, що Жовква також подякував за підтримку України з боку Франції, зокрема за зміцнення безпеки та обороноздатності.

Під час зустрічі обговорювалися спільні зусилля заради консолідації міжнародної підтримки України для досягнення справедливого й тривалого миру.