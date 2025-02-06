Інтерфакс-Україна
Події
16:04 06.02.2025

Україна готова до консультацій з ЄК щодо тарифної лібералізації – Жовква на зустрічі з міністром у справах зовнішньої торгівлі Франції

1 хв читати
Україна готова до консультацій з ЄК щодо тарифної лібералізації – Жовква на зустрічі з міністром у справах зовнішньої торгівлі Франції
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Україна готова розпочати консультації з Європейською Комісією щодо тарифної лібералізації, повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква на зустрічі з міністром у справах зовнішньої торгівлі Франції Лораном Сен-Мартеном у Києві.

"Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква зустрівся з міністром у справах зовнішньої торгівлі Франції Лораном Сен-Мартеном. (…) Заступник керівника Офісу президента наголосив, що Україна готова розпочати процес консультацій з Європейською Комісією щодо тарифної лібералізації", - йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента у четвер.

За словами Жовкви, лібералізовані умови торгівлі, надані ЄС з 2022 року для товарів українського походження, "є надзвичайно важливими для стійкості, відновлення та економічного зростання України. Це також відповідає процесу вступу України до ЄС і підтримці України з боку Євросоюзу під час боротьби з російською агресією".

Співрозмовники домовилися підтримувати активний діалог і стосовно зміцнення двосторонньої торгівлі, і щодо поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС.

Жовква та Сен-Мартен приділили окрему увагу прогресу України щодо переговорів про вступ до ЄС, а також важливості узгодження умов лібералізації торгівлі найближчим часом.

Зазначено, що Жовква також подякував за підтримку України з боку Франції, зокрема за зміцнення безпеки та обороноздатності.

Під час зустрічі обговорювалися спільні зусилля заради консолідації міжнародної підтримки України для досягнення справедливого й тривалого миру.

Теги: #франція #жовква

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:01 14.05.2025
Макрон: Європа готова запровадити проти Росії санкції в найближчі кілька днів

Макрон: Європа готова запровадити проти Росії санкції в найближчі кілька днів

00:03 13.05.2025
Глава МЗС Туреччини провів телефонну розмову з Рубіо, а також французьким та російським колегами

Глава МЗС Туреччини провів телефонну розмову з Рубіо, а також французьким та російським колегами

21:00 09.05.2025
Франція запускає пілотний проєкт з викладання української мови як другої іноземної у коледжах та ліцеях

Франція запускає пілотний проєкт з викладання української мови як другої іноземної у коледжах та ліцеях

20:25 09.05.2025
Барро вважає перемир'я РФ "маркетинговою операцією"

Барро вважає перемир'я РФ "маркетинговою операцією"

16:40 09.05.2025
Франція планує обслуговувати передані ЗСУ гармати Caesar за рахунок доходів від заморожених активів РФ – Барро

Франція планує обслуговувати передані ЗСУ гармати Caesar за рахунок доходів від заморожених активів РФ – Барро

19:40 07.05.2025
"Запоріжжяобленерго" отримає дві мобільні підстанції в рамках грантової угоди з Францією на EUR200 млн

"Запоріжжяобленерго" отримає дві мобільні підстанції в рамках грантової угоди з Францією на EUR200 млн

11:46 30.04.2025
Жовква обговорив із делегацією ПА НАТО зміцнення обороноздатності України

Жовква обговорив із делегацією ПА НАТО зміцнення обороноздатності України

14:34 28.04.2025
Індія купила у Франції 26 винищувачів

Індія купила у Франції 26 винищувачів

23:45 21.04.2025
Глави МЗС України та Франції скоординували позиції напередодні наступних кроків до відновлення миру

Глави МЗС України та Франції скоординували позиції напередодні наступних кроків до відновлення миру

20:31 18.04.2025
Дуда заявив про прагнення включити Польщу у французьку систему ядерного стримування

Дуда заявив про прагнення включити Польщу у французьку систему ядерного стримування

ВАЖЛИВЕ

У Сумах двоє загиблих, дев'ятеро постраждалих, з них двоє у важкому стані – міськрада

Відомо про загиблого внаслідок ракетного удару РФ по промисловому об'єкту в Сумах – МВА

Армія РФ ударила по промисловому об'єкту в Сумах – міська влада

У Раді Європи дали "зелене світло" створенню Спеціального трибуналу за злочини агресії, скоєні росіянами

Сильний вітер очікується в Україні в четвер, у Карпатах дощ і мокрий сніг

ОСТАННЄ

Гладковський в Іспанії, але не є затриманим - адвокат

У наступні 2 тижні є можливість справді покращити ситуацію в Україні – генсек НАТО

Законопроєкт "Про наставництво" дає дітям шанс на краще життя - Кондратюк

Україна виступить у першій половині фіналу "Євробачення 2025"

Міносвіти запускає мережу стартап-шкіл - інкубаторів - акселераторів

СБУ затримала ще 4-х інтернет-агітаторів, які виправдовували воєнні злочини окупантів

У Сумах двоє загиблих, дев'ятеро постраждалих, з них двоє у важкому стані – міськрада

Путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі з Зеленським - Сибіга

Мінкультури внесло традицію дзвонарства Михайлівського монастиря в Києві до переліку культурної спадщини

Директор НАБУ: до нас немає претензій щодо морального відшкодування через незаконні слідчі дії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА