Інтерфакс-Україна
Події
10:53 06.02.2025

Аварійні відключення застосовані зранку у 8 областях - "Укренерго"

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Аварійні відключення застосовані зранку у 8 областях - "Укренерго"

Внаслідок пошкоджень, завданих ворожими ракетно-дроновими атаками об’єктам генерації та передачі електроенергії, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, а також частково у Дніпропетровській і Черкаській областях вранці вимушено були застосовані аварійні відключення.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - повідомило НЕК "Укренерго" у четвер.

Також за інформацією системного оператора, в Україні продовжує зростати споживання електроенергії у умовах зниження температури повітря.

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 6 лютого, станом на 9:00 його рівень був на 1,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу", - зазначили в НЕК.

Зі свого боку Міністерство енергетики України повідомило, що минулої доби енергетики відновили живлення для 14 941 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій.

Теги: #аварійні_відключення

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