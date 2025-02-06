ЦПД: Сюжет про нібито фінансування USAID візитів західних знаменитостей до України є фейком

Центр протидії дезінформації (ЦПД) заявив про фейковість поширеного Ілоном Маском сюжету про нібито фінансування Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) візитів західних знаменитостей до України.

"Ілон Маск репостив у соцмережі Х фейковий сюжет від імені американського видання E!News про нібито фінансування Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) візитів західних знаменитостей до України. На офіційних ресурсах видання E!News подібний сюжет відсутній. Відповідно, інформація, яка в ньому транслюється, є вигадкою російських фейкоробів", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграм у четвер.

У повідомленні зазначається, що поширення подібної брехні дискредитує та знецінює підтримку України серед світових лідерів і культурних діячів. "Попри блокування Х у самій рф, російська пропаганда активно використовує цю соцмережу для поширення власних наративів", - наголошує ЦПД.