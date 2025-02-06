Інтерфакс-Україна
Події
10:43 06.02.2025

ЦПД: Сюжет про нібито фінансування USAID візитів західних знаменитостей до України є фейком

1 хв читати
ЦПД: Сюжет про нібито фінансування USAID візитів західних знаменитостей до України є фейком

Центр протидії дезінформації (ЦПД) заявив про фейковість поширеного Ілоном Маском сюжету про нібито фінансування Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) візитів західних знаменитостей до України.

"Ілон Маск репостив у соцмережі Х фейковий сюжет від імені американського видання E!News про нібито фінансування Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) візитів західних знаменитостей до України. На офіційних ресурсах видання E!News подібний сюжет відсутній. Відповідно, інформація, яка в ньому транслюється, є вигадкою російських фейкоробів", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграм у четвер.

У повідомленні зазначається, що поширення подібної брехні дискредитує та знецінює підтримку України серед світових лідерів і культурних діячів. "Попри блокування Х у самій рф, російська пропаганда активно використовує цю соцмережу для поширення власних наративів", - наголошує ЦПД.

Теги: #usaid #цпд #візити #фейк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:30 10.05.2025
В ЦПД прокоментували умови Кремля щодо перемир’я: Росія продовжує показувати, що миру не хоче

В ЦПД прокоментували умови Кремля щодо перемир’я: Росія продовжує показувати, що миру не хоче

09:50 09.05.2025
Листівки з лого УІНП і закликом до ветеранів ховати під одягом радянські нагороди є фейковими

Листівки з лого УІНП і закликом до ветеранів ховати під одягом радянські нагороди є фейковими

16:51 02.05.2025
РФ у квітні випустила набагато менше дронів по Україні, ніж у лютому та березні, але наростила кількість ракетних ударів – ЦПД

РФ у квітні випустила набагато менше дронів по Україні, ніж у лютому та березні, але наростила кількість ракетних ударів – ЦПД

15:33 28.04.2025
ЦПД про перемир'я Путіна на 3 дні: це маніпуляція, спроба приховати наміри продовжувати війну

ЦПД про перемир'я Путіна на 3 дні: це маніпуляція, спроба приховати наміри продовжувати війну

11:51 28.04.2025
Без повного припинення вогню будь-які заяви Кремля про переговори є маніпуляцією - ЦПД

Без повного припинення вогню будь-які заяви Кремля про переговори є маніпуляцією - ЦПД

17:56 23.04.2025
Росія посилює вплив у Африці, прикриваючись боротьбою з епідеміями – ЦПД

Росія посилює вплив у Африці, прикриваючись боротьбою з епідеміями – ЦПД

14:07 20.04.2025
Росіяни інсценували провокацію в Донецьку, щоб звинуватити Україну в порушенні "великоднього перемир’я", – ЦПД

Росіяни інсценували провокацію в Донецьку, щоб звинуватити Україну в порушенні "великоднього перемир’я", – ЦПД

21:04 18.03.2025
МОЗ шукає механізми забезпечення безперервного лікування ВІЛ в умовах припинення фінансування USAID

МОЗ шукає механізми забезпечення безперервного лікування ВІЛ в умовах припинення фінансування USAID

12:42 14.03.2025
Міносвіти розповіло, на які проєкти вплине призупинення фінансування USAID

Міносвіти розповіло, на які проєкти вплине призупинення фінансування USAID

17:59 12.03.2025
USAID розірвало грантову угоду на $75 млн з Фондом підтримки енергетики в EUR1 млрд – Секретаріат ЕС

USAID розірвало грантову угоду на $75 млн з Фондом підтримки енергетики в EUR1 млрд – Секретаріат ЕС

ВАЖЛИВЕ

В Іспанії затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського, обвинуваченого в завданні збитків державі на 17,4 млн грн

17-й пакет санкцій для РФ буде остаточно затверджено Радою ЄС 20 травня

ЄС погодив 17-й пакет санкцій проти Росії, до списку внесено ще 189 суден тіньового флоту

Директор-художній керівник Молодого театру Білоус залишив посаду за угодою сторін

Внаслідок удару БПЛА по Сумах загинула людина, ще дві зазнали поранень

ОСТАННЄ

В найближчі дві доби в Україні збережеться дощова прохолодна погода, у Карпатах – мокрий сніг

У Києві до 8 років тюрми засуджено пенсіонерку, яка вбила качалкою свого 82-річного чоловіка

У Кремлі поки що не готові назвати склад російської делегації на переговорах з Україною в Стамбулі

Ердоган провів онлайн-зустріч з Трампом, кронпринцем Саудівської Аравії та президентом Сирії

У ФРН та Швейцарії заарештовано трьох українців за підозрою в диверсіях на користь РФ – ЗМІ

У Києві судитимуть посадовця КС, який організував схему для ухилянтів

Посли G7 зустрілися з українськими лідерами опозиції

В Іспанії затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського, обвинуваченого в завданні збитків державі на 17,4 млн грн

17-й пакет санкцій для РФ буде остаточно затверджено Радою ЄС 20 травня

Кабмін затвердив необхідні для відкриття 1-го переговорного кластеру з ЄС дорожні карти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА