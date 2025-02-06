Міністри оборони України та Великої Британії обговорили підготовку до засідання Ради "Україна-НАТО"

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив з британським колегою Джоном Гілі потреби фронту та підготовку до засідання Ради "Україна-НАТО".

"Провів телефонну розмову з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі. Обговорили актуальну ситуацію на фронті та першочергові оборонні пріоритети України", - сказано в телеграмі Міноборони.

Зазначається, що окрему увагу сторони приділили підготовці до засідання Ради Україна-НАТО, яке відбудеться вже найближчим часом. "Це ключовий формат для зміцнення нашої взаємодії з союзниками та координації подальших кроків у сфері безпеки", - підкреслив Умєров.

Він подякував Великій Британії за непохитну підтримку України та ефективний діалог.