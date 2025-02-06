Актор Бен Стіллер спростував чутки про нібито фінансування від USAID своїх поїздок в Україну

Американський актор Бен Стіллер спростував чутки про нібито фінансування його візитів в Україну Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), назвавши їх "брехнею" з російських ЗМІ.

"Це брехня з російських ЗМІ. Свою гуманітарну поїздку в Україну я повністю профінансував самостійно. Не було фінансування від USAID і, звичайно, жодних платежів. 100% брехня", - написав він в соцмережі Х.

Раніше в Х повідомляли про фінансування USAID знаменитостей, зокрема Анджеліни Джолі ($20 млн США), Шона Пена ($5 млн США), Жан-Клода Ван Дама ($1,5 млн США), Орландо Блума ($8 млн США) та Бена Стіллера ($4 млн США) для нібито підвищення популярності президента України Володимира Зеленського в світі.

Джерело: https://x.com/BenStiller/status/1887202576845971637