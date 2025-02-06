Інтерфакс-Україна
Події
04:45 06.02.2025

Актор Бен Стіллер спростував чутки про нібито фінансування від USAID своїх поїздок в Україну

1 хв читати

Американський актор Бен Стіллер спростував чутки про нібито фінансування його візитів в Україну Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), назвавши їх "брехнею" з російських ЗМІ.

"Це брехня з російських ЗМІ. Свою гуманітарну поїздку в Україну я повністю профінансував самостійно. Не було фінансування від USAID і, звичайно, жодних платежів. 100% брехня", - написав він в соцмережі Х.

Раніше в Х повідомляли про фінансування USAID знаменитостей, зокрема Анджеліни Джолі ($20 млн США), Шона Пена ($5 млн США), Жан-Клода Ван Дама ($1,5 млн США), Орландо Блума ($8 млн США) та Бена Стіллера ($4 млн США) для нібито підвищення популярності президента України Володимира Зеленського в світі.

Джерело: https://x.com/BenStiller/status/1887202576845971637

Теги: #спростування #usaid #актор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:57 30.04.2025
Міноборони спростувало повідомлення про масове розбронювання медиків

Міноборони спростувало повідомлення про масове розбронювання медиків

12:46 23.04.2025
КНР відкидає звинувачення Києва щодо залучення китайських компаній до виробництва товарів військового призначення для РФ – ЗМІ

КНР відкидає звинувачення Києва щодо залучення китайських компаній до виробництва товарів військового призначення для РФ – ЗМІ

16:27 10.04.2025
Інформація про переведення командувача СБС Сухаревського на іншу посаду не відповідає дійсності – Генштаб

Інформація про переведення командувача СБС Сухаревського на іншу посаду не відповідає дійсності – Генштаб

11:26 10.04.2025
Єрмак спростував інформацію про нібито підготовку виборів на літо

Єрмак спростував інформацію про нібито підготовку виборів на літо

21:34 05.04.2025
Ворожа пропаганда поширює фейк щодо нібито оточення українських військових в Курській області

Ворожа пропаганда поширює фейк щодо нібито оточення українських військових в Курській області

17:53 05.04.2025
В Генштабі ЗСУ спростували нові звинувачення РФ у порушенні енергетичного перемир'я

В Генштабі ЗСУ спростували нові звинувачення РФ у порушенні енергетичного перемир'я

01:59 05.04.2025
Генштаб спростував заяву РФ про удар по Кривому Рогу: ракета влучила у житловий масив, загинули щонайменше 16 осіб, серед них шестеро дітей

Генштаб спростував заяву РФ про удар по Кривому Рогу: ракета влучила у житловий масив, загинули щонайменше 16 осіб, серед них шестеро дітей

17:42 03.04.2025
Речник МЗС спростував звинувачення у втручанні в справи Малі

Речник МЗС спростував звинувачення у втручанні в справи Малі

09:16 03.04.2025
Білий дім спростовує, що Ілон Маск скоро залишить адміністрацію Трампа

Білий дім спростовує, що Ілон Маск скоро залишить адміністрацію Трампа

11:58 02.04.2025
У віці 65 років помер відомий американський актор Вал Кілмер

У віці 65 років помер відомий американський актор Вал Кілмер

ВАЖЛИВЕ

Україна абсолютно готова до дійсно ефективного формату розмов

Єрмак обговорив із Рубіо перспективи мирних перемовин – Офіс президента

У Нечволодівці на Харківщині вже двоє загиблих і четверо постраждалих – Синєгубов

В МЗС України пройшла зустріч з керівником посольства Польщі щодо блокування українсько-польського кордону

Через ворожі авіаудари по Нечволодівці на Харківщині одна людина загинула, ще одна поранена

ОСТАННЄ

Росія завищує цифри мобілізації щоб тиснути на Україну й Захід під час переговорів - ISW

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

Мелоні очікує, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню

Макрон: Європа готова запровадити проти Росії санкції в найближчі кілька днів

У першому півфіналі "Євробачення-2025" визначено 10 фіналістів, Україна пройшла у наступний етап

Польські перевізники припинили блокування пункту пропуску "Дорогуськ" на кордоні з Україною – ДПСУ

Зеленська обговорила з директором з питань освіти ОЕСР результати дослідження "Індексу майбутнього"

Ziferblat зі сцени першого півфіналу "Євробачення-2025" подякували Європі за підтримку України

Україна і США підписали додаткові угоди до угоди щодо корисних копалин - Мінекономіки

З початку доби Сили оборони відбили 125 ворожих атак - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА