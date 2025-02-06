Інтерфакс-Україна
Події
01:13 06.02.2025

Втрати ворога на покровському напрямку становлять майже 300 окупантів

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Окупанти втратили 298 військовослужбовців і 27 одиниць техніки лише на покровському напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 298 осіб вбитими та пораненими", - сказано в повідомленні.

Крім того, знищено 16 автомобілів, засіб супутникового зв’язку, окопний РЕБ, самохідну артилерійську установку, міномет; також українські захисники пошкодили два танки, дві одиниці автомобільної техніки, БМ-21 "Град", гармату та самохідну артилерійську установку ворога.

Загалом, як зазначається, від початку доби ворог 20 разів намагався вклинитися в українську оборону на покровському напрямку в районах Водяного Другого, Єлизаветівки, Тарасівки, Удачного, Надеждинки, Променя, Піщаного, Дачного та Улаклів.

Українські підрозділи відбили 18 атак, два боєзіткнення триває дотепер. Улакли зазнали авіаційного удару противника. 

Теги: #генштаб #зведення

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