Інтерфакс-Україна
Події
20:31 05.02.2025

Віцепрем’єр Кулеба: Уряд співпрацюватиме з Францією у справах транспортної інфраструктури і водопостачання

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Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба провів зустріч з представником уряду Франції для обговорення співпраці на 2025 рік, зокрема у підтримці прифронтових громад та розвитку транспортної інфраструктури і водопостачання

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"Зустрівся з міністром у справах зовнішньої торгівлі та громадян Франції за кордоном – Уповноваженим міністра Європи та закордонних справ Лораном Сен-Мартеном. У фокусі розмови – пріоритети співпраці на 2025 рік, зокрема підтримка громад на прифронтових територіях, розвиток транспортної інфраструктури, проєкти побудови водогонів та очисних споруд", - написав Кулеба у телеграмі у середу.

Кулеба відзначив, що Франція вже спрямувала 200 мільйонів євро у Фонд підтримки критичної інфраструктури, що дозволить реалізувати важливі проєкти у постраждалих від війни громадах України. За його словами, минулого року відбувся прозорий відбір проєктів і вже у 2025 році очікується їх втілення.

"Одним із ключових напрямів партнерства є підтримка залізниці. Також Франція підтримала нашу ініціативу створити робочу групу для розробки рішень щодо побудови водогонів та очисних споруд в прифронтових регіонах. Спільними зусиллями ми знайдемо ефективні рішення", - наголосив Кулеба.

 

Теги: #франція #співробітництво #громади

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