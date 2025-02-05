Зеленський і глава МЗС Великої Британії обговорили угоду про партнерство і подальшу підтримку України

Президент України Володимир Зеленський у середу, 5 лютого, зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі, повідомляє пресслужба голови держави.

Як йдеться у повідомленні, Зеленський подякував Великій Британії за всю оборонну, фінансову, гуманітарну та політичну підтримку з перших днів повномасштабної російської агресії.

"Вдячні вам, прем’єру Стармеру та уряду. Зокрема, за його візит до нас і підписання дуже важливої, історичної угоди про сторічне партнерство в різних напрямах", – наголосив президент.

Сторони, зокрема, обговорили реалізацію цієї угоди, а також інші формати допомоги і на двосторонньому рівні, і в межах багатосторонніх механізмів.

"Це окреслює наші зобов’язання перед вами не лише на період цієї війни, а й набагато далі, спирається на нашу військову, гуманітарну та економічну співпрацю на благо наших країн", – додав Ламмі.

Окремо Зеленський відзначив фінансову допомогу для розвитку українського оборонного виробництва, що є дуже важливим для зміцнення позицій України на шляху до встановлення справедливого й тривалого миру. Зокрема, Велика Британія виділить 2 млрд фунтів стерлінгів на посилення українських оборонних спроможностей. Відповідну угоду між урядами держав у вівторок, 4 лютого, ратифікувала Верховна Рада України.

Ще однією із ключових тем зустрічі стала координація кроків із партнерами та гарантії безпеки. Сторони також детально обговорили посилення санкцій проти РФ, зокрема її нафтової галузі й ОПК, і використання заморожених російських активів на користь України.

Ламмі запевнив у тому, що Велика Британія залишається одним із ключових партнерів України.

"Наша оцінка в тому, що Путін не хоче вести жодних перемовин зараз. Тому ми продовжуємо максимально допомагати вам, поки ви боретеся в цій жахливій війні, і заохочуємо інших партнерів робити те саме", – наголосив міністр.