Інтерфакс-Україна
Події
19:30 05.02.2025

Зеленський і глава МЗС Великої Британії обговорили угоду про партнерство і подальшу підтримку України

2 хв читати

Президент України Володимир Зеленський у середу, 5 лютого, зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі, повідомляє пресслужба голови держави.

Як йдеться у повідомленні, Зеленський подякував Великій Британії за всю оборонну, фінансову, гуманітарну та політичну підтримку з перших днів повномасштабної російської агресії.

"Вдячні вам, прем’єру Стармеру та уряду. Зокрема, за його візит до нас і підписання дуже важливої, історичної угоди про сторічне партнерство в різних напрямах", – наголосив президент.

Сторони, зокрема, обговорили реалізацію цієї угоди, а також інші формати допомоги і на двосторонньому рівні, і в межах багатосторонніх механізмів.

"Це окреслює наші зобов’язання перед вами не лише на період цієї війни, а й набагато далі, спирається на нашу військову, гуманітарну та економічну співпрацю на благо наших країн", – додав Ламмі.

Окремо Зеленський відзначив фінансову допомогу для розвитку українського оборонного виробництва, що є дуже важливим для зміцнення позицій України на шляху до встановлення справедливого й тривалого миру. Зокрема, Велика Британія виділить 2 млрд фунтів стерлінгів на посилення українських оборонних спроможностей. Відповідну угоду між урядами держав у вівторок, 4 лютого, ратифікувала Верховна Рада України.

Ще однією із ключових тем зустрічі стала координація кроків із партнерами та гарантії безпеки. Сторони також детально обговорили посилення санкцій проти РФ, зокрема її нафтової галузі й ОПК, і використання заморожених російських активів на користь України.

Ламмі запевнив у тому, що Велика Британія залишається одним із ключових партнерів України.

"Наша оцінка в тому, що Путін не хоче вести жодних перемовин зараз. Тому ми продовжуємо максимально допомагати вам, поки ви боретеся в цій жахливій війні, і заохочуємо інших партнерів робити те саме", – наголосив міністр.

Теги: #британія #міністр #зустріч #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:40 13.05.2025
Канада та Британія розширюють економічне партнерство - Карні

Канада та Британія розширюють економічне партнерство - Карні

08:49 12.05.2025
Рубіо провів телефонні розмови з міністром закордонних справ Великої Британії

Рубіо провів телефонні розмови з міністром закордонних справ Великої Британії

08:27 12.05.2025
Велика Британія посилює імміграційні правила – ЗМІ

Велика Британія посилює імміграційні правила – ЗМІ

06:40 12.05.2025
У Британії відбудуться переговори міністрів закордонних справ ЄС щодо підтримки України і європейської безпеки

У Британії відбудуться переговори міністрів закордонних справ ЄС щодо підтримки України і європейської безпеки

21:19 11.05.2025
Єрмак про готовність Зеленського зустрітися з Путіним: Припинення вогню, потім все інше

Єрмак про готовність Зеленського зустрітися з Путіним: Припинення вогню, потім все інше

20:42 11.05.2025
Сибіга ставить під сумнів, що Путін наважиться на зустріч із Зеленським

Сибіга ставить під сумнів, що Путін наважиться на зустріч із Зеленським

20:12 11.05.2025
Зеленський чекатиме на Путіна у четвер у Туреччині особисто, а також чекає тривалого припинення вогню з 12 травня

Зеленський чекатиме на Путіна у четвер у Туреччині особисто, а також чекає тривалого припинення вогню з 12 травня

21:42 10.05.2025
Зеленський і Макрон підсумували засідання Коаліції охочих на двосторонній зустрічі

Зеленський і Макрон підсумували засідання Коаліції охочих на двосторонній зустрічі

19:21 09.05.2025
Стармер після зустрічі JEF: Підтримка України є "абсолютним фокусом" Британії та її північноєвропейських союзників

Стармер після зустрічі JEF: Підтримка України є "абсолютним фокусом" Британії та її північноєвропейських союзників

06:59 09.05.2025
Уряд Великої Британії збирається оголосити посилений пакет санкцій проти тіньового флоту

Уряд Великої Британії збирається оголосити посилений пакет санкцій проти тіньового флоту

ВАЖЛИВЕ

Україна абсолютно готова до дійсно ефективного формату розмов

Єрмак обговорив із Рубіо перспективи мирних перемовин – Офіс президента

У Нечволодівці на Харківщині вже двоє загиблих і четверо постраждалих – Синєгубов

В МЗС України пройшла зустріч з керівником посольства Польщі щодо блокування українсько-польського кордону

Через ворожі авіаудари по Нечволодівці на Харківщині одна людина загинула, ще одна поранена

ОСТАННЄ

Черги на українсько-польському кордоні, попри блокаду ПП " Ягодин – Дорогуськ" відсутні, - Мінрозвитку

Росію на переговорах в Туреччині можуть представляти Лавров і Ушаков

Свириденко передала в посольство США ноту, яка підтверджує завершення внутрішніх процедур щодо інвестфонду

Україна абсолютно готова до дійсно ефективного формату розмов

Делегація Росії чекатиме на українську 15 травня у Стамбулі - Пєсков

Єрмак обговорив із Рубіо перспективи мирних перемовин – Офіс президента

У Нечволодівці на Харківщині вже двоє загиблих і четверо постраждалих – Синєгубов

Трамп заявляє, що має намір скасувати санкції проти Сирії

Будинок ОСББ "Домашній затишок" у Голосіївському районі столиці планує збільшити потужність встановленої СЕС – Кличко

Рубіо та інші офіційні особи США вирушать до Стамбула на переговори України та Росії - Трамп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА