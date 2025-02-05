Інтерфакс-Україна
Події
19:09 05.02.2025

За 2024 рік українські воїни уразили 13 тис. артилерійських систем противника - Сирський

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За 2024 рік українські воїни уразили 13 тис. артилерійських систем противника - Сирський
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

За 2024 рік Силами оборони було уражено 13 тисяч артилерійських систем противника, що більше, ніж разом за два попередні роки повномасштабного вторгнення росіян, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

“Однією з пріоритетних задач оборонної операції є знищення ворожої артилерії. Лише за 2024 рік було уражено 13 тисяч артилерійських систем противника. Це більше, ніж разом за два попередні роки повномасштабного вторгнення”, - написав він у Facebook.

Загалом же втрати ворога в артилерійських системах складають на цей час майже 23 тисячі одиниць, плюс до цього 1269 знешкоджених РСЗВ окупантів, додав головком.

“Ефективна контрбатарейна робота української артилерії та масштабне застосування безпілотних підрозділів фактично звели нанівець початкове домінування артилерії російських загарбників на полі бою. Дякую всім воїнам за результативність!”, - наголосив він.

 

Теги: #війна #артилерія #сирський

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