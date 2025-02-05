Інтерфакс-Україна
Події
16:57 05.02.2025

Росіяни створили ще один плацдарм на р. Оскіл – DeepState

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Російським окупантам вдалося створити ще один плацдарм на правому березі р. Оскіл в районі с.Тополі (Куп'янський р-н Харківської обл.), повідомляє DeepState.

"Спроби перетнути водну перешкоду в даному районі були з боку ворога неодноразовими і почалися вони ще, приблизно, з середини січня, а прощупування місцевості здійснювалося взагалі на початку минулого місяця. За попередньою інформацією ворогу вдалося досягнути успіху в селі, але підрозділи Сил оборони відкинули противника. Через певний час росіяни вчинили повторну спробу, але в іншому місці, і їм вдалося зайняти позиції на міловій горі південніше с.Тополі, форсувавши річку. Тож мапа на даній місцевості змінилася", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що окупанти також пробували утворити плацдарм між Кам'янкою і Тополями, але безуспішно. Там їм не вдалося закріпитися і розвивати свій успіх, тож це залишається лише дзвіночком на майбутні спроби, які може здійснити противник.

"Наразі тривають стабілізаційні заходи і ми дуже сподіваємося, що цей район не переросте в черговий більш масштабний плацдарм, як це сталося південніше в районі Дворічної та Новомлинська", - підкреслюється у повідомленні.

Теги: #харківська_область #deepstate

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