16:23 05.02.2025
Наступний "Рамштайн" відбудеться 12 лютого під головуванням Великої Британії - ЗМІ
Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що засідання відбудеться під головуванням Великої Британії, а не США.
Раніше в січні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться в Брюсселі перед Мюнхенською конференцією з безпеки, запланованою на 14-16 лютого. За його словами, ще невідомо, що відбуватиметься з форматом надалі, оскільки це залежить від майбутньої адміністрації США.