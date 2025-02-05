Інтерфакс-Україна
Події
16:23 05.02.2025

Наступний "Рамштайн" відбудеться 12 лютого під головуванням Великої Британії - ЗМІ

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Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що засідання відбудеться під головуванням Великої Британії, а не США.

Раніше в січні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться в Брюсселі перед Мюнхенською конференцією з безпеки, запланованою на 14-16 лютого. За його словами, ще невідомо, що відбуватиметься з форматом надалі, оскільки це залежить від майбутньої адміністрації США.

Теги: #зустріч #рамштайн

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